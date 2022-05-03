"Сегодня была восьмая операция, у меня зонды в горле": пострадавшая в Днепре пресс-секретарь ГСЧС рассказала о своем состоянии

"Сегодня была восьмая операция, у меня зонды в горле": пострадавшая в Днепре пресс-секретарь ГСЧС рассказала о своем состоянии

Пострадавшая во время российского обстрела в Днепре пресс-офицер областного управления ГСЧС Евгения Дудка перенесла уже восемь операций и находится в больнице почти месяц — с 10 апреля.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Женщина поблагодарила всех небезразличных за помощь и слова поддержки. Она объяснила, что не может отвечать на звонки, потому что в горле — два зонда.

"Дорогие и лучшие люди для меня, особенно, кто рядом в это нелегкое для меня время. Да, ангелы врачей вытащили меня оттуда при таком ранении, где дорога только в одну сторону. Почтение вам, я целую руку врачу, каждому. На звонки отвечать не могу, у меня два зонда в горле. По поводу моего выздоровления — сегодня была уже восьмая операция. Всем спасибо за помощь и переживания", — написала Евгения.

Напомним, Россия нанесла ракетные удары по аэропорту в Днепре, в результате чего пострадали 5 спасателей, работавших на месте первой вражеской атаки. Среди них больше всего пострадала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Евгения Дудка.

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