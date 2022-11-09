Сегодня День украинской письменности и языка: по случаю праздника состоится радиодиктант национального единства

Сегодня украинцы борются за свою независимость и право говорить в своей стране на родном языке.

Сегодня, 9 ноября, наше государство отмечает День украинской письменности и языка. По случаю праздника традиционно проводится радиодиктант национального единства.

Когда и как присоединиться к написанию диктанта

В этом году, несмотря на войну, он также состоится. Начало в 11:00. Автором текста радиодиктанта является украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик, будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

9 ноября в 11:00 включите Украинское Радио или Радио Культура и прослушайте диктант. Также он будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Общественного Вещания.

Что изменится в этом году

В связи с тем, что миллионы украинцев из-за войны оказались в разных странах мира, для них будут обустроены студии для написания диктанта. То есть, украинцы смогут принять участие во флешмобе, даже если находятся за границей.

"Где бы вы ни были, где бы ни находились, пишите радиодиктант национального единства вместе с нами. Мы не проверяем знания, это не форма контроля. Мы хотим, чтобы этот диктант писали люди разных профессий и интересов, чтобы показать всему миру, как нас много. Главное, что мы все объединимся", — отмечают организаторы.

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Напомним, что День украинской письменности и языка был определен Указом Президента в 1997 году. Дата приходится на важный православный праздник – день памяти Нестора Летописца. Именно он был последователем творцов письменности славян Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что письменный украинский язык начинается с его труда. Нестор Летописец является автором неоценимого сокровища нашей культуры – "Повести временных лет".

Термин "украинский язык" начали употреблять с XVI века, чтобы обозначить язык украинцев, проживавших на этих землях во время господства Речи Посполитой. Он относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. В мире насчитывается более 45 миллионов человек, говорящих на украинском языке. Большая их часть проживает в Украине. Интересный факт – украинский язык входит в третий десяток самых распространенных в мире. В современном украинском языке насчитывается более 250 тысяч слов.

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