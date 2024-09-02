Сегодня есть новый пакет помощи от Нидерландов: Зеленский сообщил подробности переговоров с Диком Схоофом

Во время встречи главы стран говорили об усилении, а также новых системах ПВО, ракетах к ним, истребителях F-16 для Украины.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф прибыл в Украину 2 сентября. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским было объявлено о новом пакете помощи более чем на 200 млн евро.

Об этом сообщил Зеленский в обращении.

Он заявил и о том, что с премьер-министром Нидерландов было обсуждено также и все необходимое оружие для украинской обороны против российского оккупанта.

"Снаряды для воинов, техника и защита жизни по всей стране – в частности нашей энергетики. Сегодня есть новый пакет помощи от Нидерландов. Благодарю вас за это", – добавил Зеленский.

Он сообщил, что обсуждали и патронат Нидерландов над Запорожьем: инфраструктуру, защиту нормальной жизни, гуманитарные вопросы.

"Это то, что точно поможет Украине. И мы ценим всю поддержку от народа Нидерландов, лично от Премьер-министра Схоофа и всех политических и общественных деятелей из Нидерландов. И конечно, моя величайшая благодарность всем нашим людям, каждому и каждому, кто бережет нашу Украину, наше Запорожье, все наши города и общины Все, кто сражается ради Украины, работает здесь, в нашем государстве, помогает нам, благодарю! – сказал Зеленский.

Напомним, уже известно, что ВСУ получат от Нидерландов 28 бронированных гусеничных транспортеров-амфибий Viking.

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