"Сегодня это Оскар": боевики сняли очередное фейковое видео с "раненым гражданским" в Луганской области

Мужчина с инвалидностью притворялся контуженным осколком.

Российские наемники снова обвинили украинских военных в обстреле населенных пунктов с мирными жителями на Донбассе. В этот раз оккупанты заявили, что бойцы ВСУ обстреляли село Пришиб Луганской области еще и из запрещенного оружия. Для подтверждения своих слов боевики сняли очередное фейковое видео с якобы "ранеными местными". Его они активно распространяют в соцсетях.

Ролик опубликовал и телеграмм "Оперативный ВСУ". На видео террористы пытаются убедить зрителей в том, что местному жителю осколком оторвало ногу. Мужчина с перемотанной головой неправдоподобно кричит, его впоследствии якобы увозят с места происшествия.

Примечательно то, что в начале видеозаписи мужчины не было слышно, он начал кричать только после того, когда ему сказали: "Давай-давай".

скриншот с видео/"Оперативный ВСУ", Telegram

Но на ролике кроме неправдоподобного крика зрители распознали протезный замок на ноге мужчины с инвалидностью, который притворялся раненым.

"Не умеют снимать и все. На человеке виден замок на протез. И так кричать – это неестественно, если бы оторвало ногу. На сегодняшний день это Оскар однозначно", – говорится в сообщении канала "Оперативный ВСУ".

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