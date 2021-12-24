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Сегодня христиане западного обряда празднуют Сочельник

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Сегодня христиане западного обряда празднуют Сочельник

УНИАН

25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.

Сочельник сегодня празднуют христиане западного обряда. Это семейный праздник, которого ждут дети, ведь каждому достанется подарок от Санта-Клауса.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 декабря.

Отмечается, что Санта уже отправился в путь из своей резиденции на Северном полюсе – в городке Рованиеми в финской Лапландии. Через заснеженный холодный лес, на санях в упряжке с оленем Рудольфом он должен за сутки облететь весь мир. Его передвижения традиционно отслеживают американские и канадские военные. Все можно посмотреть на сайте "Flightradar". Сейчас Санта на санях с бортовым номером "о-хо-хо" как раз пролетает над Азией.

Напомним, 25 декабря по григорианскому календарю римско-католическая церковь празднует Рождество Христово. Это один из самых главных праздников в церковном календаре. Событие символизирует возвращение чистоты и духовности в мир. Ведь родился тот, кто должен спасти человечество во времена ненависти, лицемерия и алчности. В этот праздник вся семья должна собраться вместе. По традиции с утра под елкой взрослые и дети находят подарки. Ведь Рождество – это то время, когда нужно делиться радостью и дарить тепло.

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