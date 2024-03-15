Сегодня информационному агентству УНИАН – 31 год: ТСН поздравляет коллег с Днем рождения

Команда УНИАН работает 24/7, предоставляя проверенную информацию не только украинской аудитории, но и читателям и зрителям со всего мира.

Команада ТСН поздравляет с Днем рождения наших коллег – УНИАН – которому исполняется 31 год. В этот день, 1993 года, Украинское Независимое Информационное Агентство новостей (УНИАН) начало свою работу со штабом в Киеве.

1999 команда УНИАН начала фотосервис — первую и крупнейшую в Украине службу по производству и распространению новостного фотоконтента. В фотоархиве УНИАН собраны уникальные фотографии самых значительных событий в современной истории государства. Кроме того, УНИАН предоставляет услуги по широкому мониторингу медиа, помогающим брендам, компаниям и личностям следить за упоминаниями на выбранные темы.

Суммарно в 2023 году УНИАН объединял ежемесячно около 9 млн. 600 тыс. уникальных читателей, обеспечив 1 млрд. 59 млн. просмотров по результатам года среди украинской аудитории. А соцсети издания сейчас объединяют колоссальное количество подписчиков и постоянно растут: Facebook — 995 000, YouTube — 3 390 000, Telegram — 817 642, Twitter — 205 200, Instagram — 3 441.

Команда УНИАН работает 24/7, предоставляя проверенную информацию не только украинской аудитории, но и читателям и зрителям со всего мира.

УНИАН вместе с ТСН остаются лидерами среди новостных ресурсов для украинцев и работают на нашу победу.

"За 31 год работы УНИАН постоянно трансформировался и продолжает меняться – но, как и прежде, остается главным источником новостей об Украине, особенно – в самые бурные времена", – отмечает Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН.

Спасибо коллегам, и, конечно, желаем встретить 32-й год уже в мирном информационном поле. Ждем нашего коллегу, журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, который будет встречать этот день в незаконном плену оккупантов. Слава Украине!

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