Сегодня из Краматорска отправится поезд в Ужгород — "Укрзалізниця"

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей с востока страны.
"Укрзализныця" запускает поезд для эвакуации людей с востока.
"Сегодня должны "добро" ехать в Краматорск — а значит, уже сегодня в 12:00 оттуда отправится графиковый поезд №45/46 в Ужгород, а в 14:00 — дополнительный эвакуационный рейс №273/274 в Ковель", — сообщили в УЗ .
Кроме того, дополнительно будут курсировать периодические электрички к станции Лозовая, по которой пассажиры будут пересажены на подсылочные рейсы в западные области. Эвакуационные рейсы бесплатны, как обычно.
Напомним также график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта.
- Харьков:
- 9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 — №239/240 Харьков – Львов.
- Днепр:
- 10:30 — №907/908 Днепр – Хелм;
- 12:30 — №228/227 Днепр — Чоп;
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
- Кривой Рог:
- 11:00 — №219/220 Кривой Рог – Чоп;
- 16:00 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.
Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.
Добавим, что за последние две недели уменьшилось количество украинцев, которые едут за границу из-за войны в стране.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 14 марта.
Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое количество легковых автомобилей скопилось только на границе с Польшей.