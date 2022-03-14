Сегодня из Краматорска отправится поезд в Ужгород — "Укрзалізниця"

Сегодня из Краматорска отправится поезд в Ужгород — "Укрзалізниця"

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей с востока страны.

"Укрзализныця" запускает поезд для эвакуации людей с востока.

"Сегодня должны "добро" ехать в Краматорск — а значит, уже сегодня в 12:00 оттуда отправится графиковый поезд №45/46 в Ужгород, а в 14:00 — дополнительный эвакуационный рейс №273/274 в Ковель", — сообщили в УЗ .

Кроме того, дополнительно будут курсировать периодические электрички к станции Лозовая, по которой пассажиры будут пересажены на подсылочные рейсы в западные области. Эвакуационные рейсы бесплатны, как обычно.

Напомним также график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта.

Харьков:

9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород; 13:00 — №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

10:30 — №907/908 Днепр – Хелм; 12:30 — №228/227 Днепр — Чоп; 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Кривой Рог:

11:00 — №219/220 Кривой Рог – Чоп;

16:00 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.

Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.

Добавим, что за последние две недели уменьшилось количество украинцев, которые едут за границу из-за войны в стране.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 14 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое количество легковых автомобилей скопилось только на границе с Польшей.