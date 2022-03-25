"Сегодня к нам заехали "гости": мэр Кирилловки отказал российским военным в "сотрудничестве" (видео)

Поселок пытается продолжать работать в привычном режиме, правда, сколь долго ему это удастся — неизвестно.

Сегодня, 25 марта, в курортный поселок Кирилловка, что в Запорожской области, прибыли российские военные и предложили здешним властям сотрудничать с ними, на что получили отказ.

Об этом в своем обращении сообщил глава Кирилловского поселкового совета Иван Малеев.

"Сегодня к нам заехали "гости" – представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой города Мелитополя. Предложили сотрудничать. Мы, естественно, отказались. Я не знаю, как долго они будут давать нам работать, но как бы там не было, я прошу вас всех сохранять спокойствие и не нервничать. Мы, как жили, так и живем, как работали, так и работаем. Сохраняем общественный порядок, контролируем работу коммунальных предприятий", – сказал глава поселка.

Напомним, во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты строят свою военную базу на украинском аэродроме. В то же время 70 военнослужащих устроили бунт, не выполняют приказы руководства и отказываются воевать против Украины.