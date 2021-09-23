Сегодня начинает работу V Международный форум "Креативная Украина": о чем будут говорить (онлайн-трансляция)

Главным организатором форума является Министерство культуры и информационной политики Украины.

В четверг, 23 сентября, стартует V ежегодный международный форум "Креативная Украины", который продлится до 24 сентября. Мероприятие организовано Министерством культуры и информационной политики Украины при поддержке программ USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и "Трансформация коммуникаций".

Форум станет пространством для диалога и обмена опытом между креативным бизнесом, международными экспертами и государством по приспособлению креативных индустрий к реалиям, вызванных пандемией. Символично, что юбилейный форум проходит в Международный год креативной экономики для устойчивого развития, провозглашенный ООН. Мировые аналитические центры отмечают, что экономический рост после пандемии не будет успешным без новых по содержанию и форме инструментов. Постоянство, последовательность и долгосрочность является залогом эффективного планирования.

Формат мероприятия в течение двух дней предусматривает панельные дискуссии высокого экспертного и политического уровня, в частности во время форума презентуют наработки по Стратегии развития креативных индустрий, деятельность Совета по развитию креативной экономики, а также новые формы работы креативных индустрий в постковидну сутки.

Также участники смогут посетить секторальные модули по направлениям своей специализации: кино, мода, концертная и музыкальная индустрия, маркетинг, книгоиздания, народные художественные промыслы и модуль партнеров. Присутствующие смогут присоединиться к обсуждениям и поиску оптимальных путей развития креативной экономики в Украине в условиях неопределенности. Основная цель секторальных модулей — собрать идеи для дальнейшей обработки в государственные политики и программы.

Приглашенные участники V Международного Форума — это политические деятели, успешные креативные предприниматели, международные эксперты в сферах культуры и экономики, в том числе министр культуры Украины Александр Ткаченко, заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, министр культуры и туризма Республики Турция Мехмет Нури Эрсой, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, основатель Fedoriv Group Андрей Федоров, CEO UNIT.City Доминик Пиоте, эксперт Еврокомиссии по креативных индустрий Сильвия Аман, директор EUNIC в Украине и Австрийского культурного форума в Киеве Ульф Хаусбрандт, соучредитель и CEO компании Petcube Ярослав Ажнюк, директор консалтингового агентства в сфере креативных индустрий Tom Fleming Creative Consultancy Том Флеминг и другие.

Полная программа мероприятий и расписание событий доступны на официальном сайте Форума.

Событие начинается в 09:30. А около 10:30 стартует правительственная панельная дискуссия "Стратегические подходы к развитию креативных индустрий в Украине", модератором является Александр Ткаченко. Следить за первым днем ежегодного международного форума "Креативная Украины" можно онлайн.

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