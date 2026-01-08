- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
"Сегодня ночью может быть новый массированный удар": Зеленский предупредил украинцев об опасности
Россияне планируют использовать сложные погодные условия для усиления эффекта от атак.
По имеющейся информации, российские кафиры готовятся к очередной массированной атаке по Украине, пытаясь использовать похолодание как дополнительный фактор давления.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Предупреждение об опасности
Президент отметил необходимость реагировать на все сигналы опасности в ближайшее время.
Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие», — заявил Зеленский.
Он объяснил логику врага: "Русские неизменны: они пытаются воспользоваться погодой".
Ситуация в энергетике
В то же время, службы продолжают ликвидировать последствия предыдущих атак. Самая сложная ситуация сложилась на Днепровщине и Запорожье.
Запорожская область: Энергоснабжение удалось восстановить по графику еще днем.
Днепропетровская область: В Днепре, Кривом Роге, Никополе и Павлограде работы продолжаются без перерывов.
«Были сегодня, к сожалению, и новые удары — именно по энергетике и гражданскому сектору также, в Кривом Роге — по жилым домам», — сообщил президент.
Зеленский поручил правительству оказывать максимальную помощь местным властям и всем службам, задействованным в восстановительных работах.
Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу , есть разрушения и пострадавшие. Пока известно о 10 раненых, среди них ребенок.