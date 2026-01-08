"Сегодня ночью может быть новый массированный удар": Зеленский предупредил украинцев об опасности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

По имеющейся информации, российские кафиры готовятся к очередной массированной атаке по Украине, пытаясь использовать похолодание как дополнительный фактор давления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Предупреждение об опасности

Президент отметил необходимость реагировать на все сигналы опасности в ближайшее время.

Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие», — заявил Зеленский.

Он объяснил логику врага: "Русские неизменны: они пытаются воспользоваться погодой".

Ситуация в энергетике

В то же время, службы продолжают ликвидировать последствия предыдущих атак. Самая сложная ситуация сложилась на Днепровщине и Запорожье.

Запорожская область: Энергоснабжение удалось восстановить по графику еще днем.

Днепропетровская область: В Днепре, Кривом Роге, Никополе и Павлограде работы продолжаются без перерывов.

«Были сегодня, к сожалению, и новые удары — именно по энергетике и гражданскому сектору также, в Кривом Роге — по жилым домам», — сообщил президент.

Зеленский поручил правительству оказывать максимальную помощь местным властям и всем службам, задействованным в восстановительных работах.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу , есть разрушения и пострадавшие. Пока известно о 10 раненых, среди них ребенок.