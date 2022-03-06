Сегодня ночью оккупанты снова совершали авианалеты на Харьков

Сегодня ночью оккупанты снова совершали авианалеты на Харьков

Оккупанты продолжают атаковать население Харьковщины.

Вчера днем, сегодня ночью и утром Харьков и его жителей снова бомбили российские самолеты.

Под удары подверглись центральные районы города, жилые массивы, объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В результате значительных разрушений и пожаров есть жертвы среди гражданского населения, многие получили травмы", — говорится в сообщении.

Следователи тщательно документируют действия вражеской армии, проводят досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение законов и обычаев войны.

Оперативно работает восстановленная служба 102, действуют дополнительные линии связи по каждому району города и области.

Напомним, авиация врага утром попала в 2 воинские части в Харькове.