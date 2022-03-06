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Сегодня ночью оккупанты снова совершали авианалеты на Харьков

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Сегодня ночью оккупанты снова совершали авианалеты на Харьков

Facebook/Полиция Харьковщины

Оккупанты продолжают атаковать население Харьковщины.

Вчера днем, сегодня ночью и утром Харьков и его жителей снова бомбили российские самолеты.

Под удары подверглись центральные районы города, жилые массивы, объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В результате значительных разрушений и пожаров есть жертвы среди гражданского населения, многие получили травмы", — говорится в сообщении.

Следователи тщательно документируют действия вражеской армии, проводят досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение законов и обычаев войны.

Оперативно работает восстановленная служба 102, действуют дополнительные линии связи по каждому району города и области.

Напомним, авиация врага утром попала в 2 воинские части в Харькове.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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