"Сегодня ожидается гуманитарный коридор с продуктами и лекарствами" — мэр Энергодара (видео)

Город все еще продолжают контролировать российские оккупанты.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ночь в городе прошла относительно спокойно.
Однако Энергодар все еще в осаде российских оккупантов.
Орлов записал видеообращение к энергодарцам.
"Мы находимся в режиме оккупации. Режим изоляции относительно горючего, лекарств, продуктов питания, инсулина остается актуальным", — сообщил он.
По его словам, сегодня также ожидается гуманитарный коридор с продуктами и лекарствами.
Власти также призвали горожан оставлять в аптеке №5 заявки по критическим лекарствам.
"Мы не можем гарантировать, что они будут доставлены, но при малейшей возможности их переправить к нам, мы будем эту возможность использовать".
Напомним, вчера, 9 марта, эвакуационная колонна с энергодарцами доехала в Запорожье.
Однако оккупанты не пропустили гуманитарный груз в Энергодар.