Сегодня польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной

Польские фермеры готовят забастовку на границе с Украиной / © ТСН.ua

Сегодня, 23 января, возле смежного со Львовщиной пункта пропуска «Долгобычев — Угринов» запланирована забастовка польских фермеров. Митингующие начали собираться на месте проведения акции.

Об этом сообщает «Суспільне».

Один из участников митинга Петр рассказал, что целью протеста является прекратить импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины в Европейский Союз.

«Это кукуруза, потом пшеница, сахар, овощи, фрукты, масла. Потому что у нас тут есть эти товары, у нас есть производства. Если от вас к нам привозят, то наши фермеры теряют прибыль, потому что у вас более дешевая рабочая сила, у вас более дешевая продукция. И у вас нет таких строгих правил», — говорит Петр.

В целом сельхозпроизводители намерены бастовать весь день, предупреждают пограничники.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины просят граждан учитывать эти обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска. О возможных изменениях в ГПСУ пообещали сообщить дополнительно.

По информации польских СМИ, забастовка фермеров обусловлена целым рядом факторов.

Жители Долгобычева и окрестных муниципалитетов и городов не планируют блокировать пограничный переход, как это было в 2024 году. Тогда фермеры блокировали все региональные пограничные переходы с Украиной — в Долгобычеве, Зосине и Гребенном — на протяжении нескольких недель.

Отметим, периодически польские фермеры перекрывают границу с Украиной в знак протеста. При этом протестовать они могут против чего угодно, но перекрывают границу именно у КПП, которые ведут в Украину — такой протест фермеры используют как инструмент давления на Варшаву.

Справка: «Долгобычев — Угринов» — международный автомобильный пункт пропуска через границу между Украиной и Польшей, расположенный возле украинского села Угринов (Львовская область) и польского городка Долгобычев. Это один из самых современных и обустроенных пунктов пропуска, обслуживающий как легковые автомобили, так и грузовики, и подключенный к европейской системе EES.