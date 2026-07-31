Сегодня – последний день, чтобы стать на учет без ТЦК: в Минобороны обратились к украинцам с предупреждением

Мобилизация продолжается / © ТСН

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Сегодня, 31 июля, последний день, когда часть юношей может стать на военный учет онлайн через приложение «Резерв+».

Об этом сообщили в Минобороны.

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После этой даты сделать без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже не удастся.

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Кто должен стать на военный учет

В Украине юноши в год достижения 17 лет обязаны встать на военный учет. Для родившихся в 2009 году предусмотрено несколько вариантов как стать на учет:

до 31 июля включительно онлайн через приложение «Резерв+»

после 31 июля и до достижения 18 лет — лично в ТЦК и СП по месту жительства

по достижении 18 лет — автоматически через данные Государственной миграционной службы Украины или самостоятельно через «Резерв+»

Напомним, в Украине могут кардинально изменить правила бронирования работников в ближайшее время. Новые изменения в правила мобилизации уже рассматривает правительство. Известно, что Министерство экономики проводит обсуждение с представителями бизнеса по новому механизму.

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