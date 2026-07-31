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- Украина
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Сегодня – последний день, чтобы стать на учет без ТЦК: в Минобороны обратились к украинцам с предупреждением
31 июля — дедлайн, когда парни 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение «Резерв+».
Сегодня, 31 июля, последний день, когда часть юношей может стать на военный учет онлайн через приложение «Резерв+».
Об этом сообщили в Минобороны.
После этой даты сделать без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже не удастся.
Кто должен стать на военный учет
В Украине юноши в год достижения 17 лет обязаны встать на военный учет. Для родившихся в 2009 году предусмотрено несколько вариантов как стать на учет:
до 31 июля включительно онлайн через приложение «Резерв+»
после 31 июля и до достижения 18 лет — лично в ТЦК и СП по месту жительства
по достижении 18 лет — автоматически через данные Государственной миграционной службы Украины или самостоятельно через «Резерв+»
Напомним, в Украине могут кардинально изменить правила бронирования работников в ближайшее время. Новые изменения в правила мобилизации уже рассматривает правительство. Известно, что Министерство экономики проводит обсуждение с представителями бизнеса по новому механизму.