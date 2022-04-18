"Сегодня произошло историческое событие": Зеленский об одном из этапов перед вступлением в ЕС

"Сегодня произошло историческое событие": Зеленский об одном из этапов перед вступлением в ЕС

Уже в ближайшее время Украина передаст вторую часть ответов на опросник и рассчитывает, что европейское решение будет быстрым.

Сегодня произошло историческое событие. Украина проходит один из этапов перед вступлением в ЕС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении 18 апреля.

"Мы передали ответы на опросник, который получили от Урсулы фон дер Ляен, президентки Еврокомиссии, и Жозепа Борреля, руководителя европейской дипломатии. Каждое государство, присоединившееся к Евросоюзу, проходило через такую же процедуру с опросником. Разница лишь в том, что у них это занимало годы. У нас – чуть больше недели", — подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что уже в ближайшее время Украина передаст вторую часть ответов и рассчитывает, что европейское решение будет быстрым.

"Статус кандидата в члены Евросоюза откроет для нас беспрецедентные в нашей истории возможности по восстановлению и модернизации Украины", — резюмировал он.

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Напомним, Украина отправила первую часть заполненного опросника, по которому будут оценивать, можно ли ей предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС. Теперь Украина работает над второй частью.

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