Сегодня произойдет редкое солнечное затмение: когда его увидят украинцы

Солнце, Луна и Земля 25 октября сойдутся в одну линию. В последний раз такая асторономическая поидея проходила 14 октября 2004 года.

Подобные затмения бывают очень редко и следующее произойдет только в 2040 году, оно повторяется раз в 18 лет . Ученые называют такое затмение Сарос 124.

Солнечное затмение 25 октября продлится до 8 ноября. Уникальное астрономическое явление сегодня начнется затемнением на территории Ирландии и закончится в районе Аравийского моря.

Затмение 25 октября частично, По словам кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича, месяц перекроет Солнце на 47 — 65%.

С 09.22.46 по киевскому времени его смогут наблюдать жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, северо-востока Африки и Западной Сибири.

Пик затемнения придется на 10 часов 36 минут по Киеву. В Украине будет видно, как луна закрыла часть солнца (более 60% перекрытия солнечного диска) примерно с 9 утра до 12 часов дня.

При благоприятной погоде этим редким астрономическим явлением можно будет наслаждаться почти 2,5 часа.

Украинцы смогут наблюдать затмение в 12.22 по киевскому времени, максимальная фаза придется на 13.36, а завершится – в 14.49.

Врачи предостерегают от использования народного метода наблюдений через закопченное стекло, не советуют делать это через бинокли или телескопы, а также солнцезащитные очки, поляризационные светофильтры или фотопленку.

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