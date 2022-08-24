Сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 97% граждан — опрос

Сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 97% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 17-18 августа.

Так, если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение независимости Украины, абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее всего) сделали бы это. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97%, по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Также украинцы оценили сегодняшнюю ситуацию в стране выше средней – 4,6 баллов (по 7-балльной шкале, где 7 – самая высокая ступенька). Это в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель (3,0). Будущее страны через 10 лет оценили в 6,4 из 7 баллов, что также значительно превышает замер прошлого года (4,5). В то же время, две трети опрошенных оценили будущие перспективы Украины на самом высоком уровне.

В группе "Рейтинг" отмечают, что абсолютное большинство опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины (94%). Почти столько же – жителями своего региона. Половина идентифицируют себя европейцами (около 30% – нет). С "советским человеком" отождествляют себя почти 10%, а более 80% — нет. Кроме того, европейцами себя чаще считает молодежь, а "советским человеком" – старшее поколение.

Комплексное исследование различных маркеров патриотизма украинцев проведено Социологической группой "Рейтинг" в рамках 17 общенационального опроса в условиях войны. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.