Сегодня самый большой объем титана в Европе именно в Украине – Зеленский

Мы готовы сотрудничать с теми, кто поддерживает нашу страну и помогает ее защищать, ведь нам понятны истинные намерения Путина, отметил президент.
Сегодня самый большой объем титана в Европе именно у нас, в Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Президент уточнил, что представленная карта ресурсов является общей и не содержит подробной информации, поскольку она не предназначена для публичного доступа.
В то же время это позволяет понять, как враг действовал и какие цели преследовал, в частности, при наступлении с севера.
"Мы готовы сотрудничать с теми, кто поддерживает нашу страну и помогает ее защищать, ведь нам понятны истинные намерения Путина", – подытожил Зеленский.
Напомним, Трамп предложил Украине соглашение: предоставление государству дальнейшей военной и экономической помощи в обмен на доступ США к редкоземельным ресурсам. Близкий к Зеленскому источник Financial Times сообщил, что слова Трампа "кажутся согласованными с "Планом победы", который ему представили осенью.
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