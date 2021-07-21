Сегодня — седьмая годовщина освобождения Торецкая и Рубежного от российских оккупантов: как это было

Сегодня — седьмая годовщина освобождения Торецкая и Рубежного от российских оккупантов: как это было

21 июля 2014 Бройн Силы Украины получили полный контроль над городами и подняли над ними государственные флаги.

В среду, 21 июля, седьмая годовщина освобождения шахтерского города Торецкое (бывший Дзержинск), а также города Рубежное от пророссийских боевиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Ключевая роль в освобождении Дзержинске принадлежала 41 воину — двум сводным группам частей специального назначения Вооруженных Сил Украины.

Утром первая группа, зайдя в город в обход блокпостов боевиков, заняла здание мэрии на центральной площади. Это сооружение стало ключевой точкой, о которую разбилась контратака более двух сотен террористов: в течение почти шести часов мэрию обстреливали из танков, БМП и ПТУР, выпалив и разрушив ее.

Вторая группа обошла город, "сняла" несколько дозоров российских оккупантов и заняла "зеленку" возле мэрии, поддерживая первую, и, позже, приводя удары артиллерии и авиации. Попав под тяжелый огонь и потеряв один из танков, вооруженные формирования российской федерации вынуждены были отойти. Сводная группа тоже оставила горящее здание вместе с пленными террористами, захваченными в ней.

Между тем основные силы ВСУ завершили частичный охват города, заставив российско-террористические подразделения спасаться бегством...

Уже к вечеру 21 июля Вооруженные Силы Украины получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Захваченные в плен российские террористы были переданы соответствующим органам ", — рассказывают в Генштабе ВСУ.

Также 21 июля 2014 года от оккупантов освобожден город Рубежное Луганской области. Это происходило в условиях полной боевой взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, подразделений Национальной полиции Украины и добровольческих батальонов. Мощная ударная группа сил АТО окружила населенный пункт в ночь на 21 июля. Воины батальонов "Чернигов", "Айдар" и "Луганск-1" зашли в город и закрепились на территории трубного завода. Все операции происходили максимально тихо. За несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета.

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