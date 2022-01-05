Сегодня третья годовщина подписания Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины

А процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года.

5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым придал независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Тогда, по словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат, предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".

А процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года. Церемония подписания Томоса прошла после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Эпифании в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

На сегодняшний день ПЦУ уже признали четыре поместных церкви – кроме Константинопольского, еще Александрийский патриархат, а также Элладская и Кипрская церкви.

За три года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов. Больше всего их пришлось на первый год, дальше темпы замедлились. К ПЦУ принадлежит даже часовня на антарктической станции "Академик Вернадский".

Напомним, что подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% – атеистами. Остальные варианты ответов выбрали меньше респондентов. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС). Среди тех, кто считает себя православными, большинство – 58% – считают себя принадлежащими Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48 до 58%.

История Томоса: как, несмотря на давление Москвы, Константинополь восстанавливает историческую справедливость

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