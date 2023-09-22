"Сегодня у Путина есть другой список целей": Зеленский об очевидной слабости главы Кремля

Зеленский говорит, что сегодня Путин вынужден унижаться.

Российский диктатор Владимир Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь обрести расположение Тегерана, что демонстрирует его очевидную слабость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, путинский список стран на уничтожение был длинным еще совсем недавно.

"Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов", — отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня у Путина есть другой список целей.

"Вместо того чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться", — добавил Зеленский.

Визит Зеленского в США и Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду

Накануне, 21 сентября, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме.

На фоне встречи Зеленский анонсировал подготовку промышленной базы, чтобы вместе с США производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции.

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