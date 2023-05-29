"Сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней": Зеленский сообщил подробности об уничтожении "шахедов" и ракет

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности об атаке врага по Украине, отметив, что 29 мая стал очень длинным днем, и начался он "очень рано для многих наших людей".

Об этом шла речь 29 мая во время обращения главы государства к украинцам.

"Несколько российских террористических атак в сутки. "шахеды", крылатые ракеты, баллистические. Управляемые авиабомбы. Спасибо нашей ПВО, всем защитникам и защитницам неба, сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней. Только за один день", — отметил Зеленский.

Большинство "шахедов" и ракет были сбиты.

"Но каждая такая террористическая атака возвращает нас и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца путем зла, то есть к своему поражению, потому что у зла не бывает и не может быть другого конца, кроме поражения", – добавил президент.

Он подчеркнул, что мир должен видеть: террор проиграет.

Когда "Петриоты" в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в частности санкционный, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры — террор проиграет. И конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов. Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими "Петриотами" мы имеем и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. сказал Зеленский.

Также 29 мая по случаю Дня памяти президент Украины обратился к американскому народу. Он отметил, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за чрезвычайную поддержку.

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