"Сегодня увидим, работают ли договоренности" – Зеленский о гуманитарных коридорах

"Сегодня увидим, работают ли договоренности" – Зеленский о гуманитарных коридорах

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам.

Президент заявил: "Вчера на переговорах в Белоруссии удалось согласовать создание гуманитарных коридоров там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим работает ли договоренность".