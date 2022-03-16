Сегодня в Киеве и области запрещено передвигаться по городу без спецпропусков (видео)

Киевляне убирают последствия бомбардировок.
Киев ежедневно подвергается обстрелам со стороны кафиров. Владельцы домов из обстрелянных многоэтажек возвращаются домой, чтобы навести там порядок.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В Киеве объявлен комендантский час на полтора суток. В столице и области запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Столичный голова подчеркнул, что эти меры предприняты, чтобы защитить жителей региона в сложный и опасный момент.
Накануне в Киеве взрывы прогремели сразу в нескольких районах. Люди разгребают завалы, но, несмотря на поврежденные, разрушенные дома, не теряют ни чувства юмора, ни оптимизма, ни патриотизма.
"Хочется, чтобы у нас была ядерная бомба, чтобы накрыли Россию, так как они нас, с**ки, накрывают. Вот что у меня осталось. 90-летняя мать парализована", — говорит одна из жительниц разбитой многоэтажки на Куреневке.
Местным жителям в подвал завозят хлеб, так что каждый может взять себе хлеб, в основном сюда ходят пенсионеры.
На Борщаговке подобная ситуация. Улицы засыпаны стеклом и обломками кирпича и бетона. Вчера снаряд попал одну из многоэтажек и произошел пожар. Людей эвакуировали через окна и балконы.
"На подоконник нужно было стать коленями, а я не могла, потому что у меня колени болят. Меня спасатели втянули в корзину, сказали: "Мы берем все на себя". Спасибо им большое, что спасли", — говорит одна из спасенных пенсионерок.
На Лукьяновке после двух мощных ударов район теперь завален грудами мусора и битого стекла. Несмотря на выбитые окна, супермаркеты и маленькие магазинчики продолжают работать.
Станция метро "Лукьяновская" пока не работает. Поезда здесь не останавливаются — так пока не уберут разрушенное и не обеспечат безопасность на пути пассажиров. Следующие сутки метрополитен в связи с комендантским часом работает исключительно как укрытие.
Наталья Нагорная, Татьяна Демух, Игорь Серый, ТСН 1+1