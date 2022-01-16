Сегодня в Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня.

16 января в Украине — день памяти Киборгов. Это важная для украинцев памятная дата, введенная по инициативе бойцов, выживших в боях за Донецкий аэропорт. В этот день в Украине проводятся памятные мероприятия, чтобы почтить защитников, которые положили жизнь за свое государство. В народе их называют "Киборгами". Сегодня они являются символом патриотизма и преданности независимой Украине. Все бойцы, защищавшие ДАП, получили государственные награды (некоторые из них посмертно).

1 января 2015 террористы в Донецке пытались прорваться в новый терминал аэропорта. ДАП штурмовали ежедневно по несколько раз. Первым не выдержал бетон – 13 января после нескольких месяцев обстрелов падает диспетчерская башня. 21 января боевики взрывают перекрытие второго этажа, превратив бетонный каркас в руины. Это серо-стальное поле держалось дольше всех известных оплотов Второй мировой войны — 242 дня. Оно унесло жизни 109 украинских героев. Потери врагов – в десять раз больше.

Когда терминал уже захватили террористы, наши бойцы под руководством Максима Ридзанича с позывным "Адам" еще два дня держат пожарную станцию. Ребята держатся, потому что просто не было приказа отойти. Оборона аэропорта заканчивается только 23 января, когда боевые товарищи выводят группу "Адама" с этой позиции.

После захвата аэропорта украинская оборона отодвигается на 800 метров — в село Пески. Но для масштабного наступления Россия выбрала совсем другой вектор — Дебальцево.

Напомним, фотограф киборгов фотографиями напомнил о героической обороне ДАП.

Как длилась борьба за аэропорт, а также истории "киборгов", защищавших его до последнего — в наших лучших спецпроектах.

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