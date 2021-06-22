Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

Память погибших почтят минутой молчания в 10 утра.

День скорби и памяти — сегодня украинцы вспоминают миллионы соотечественников, жизни которых оборвала Вторая мировая война.

22 июня 1941 года несмотря на тайное соглашение о ненападении нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного морей.

Украина понесла наибольшие потери, по разным данным, погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Официально сообщают, что война унесла жизни каждого пятого украинца.

Их память сегодня почтят минутой молчания в 10 утра.

Новости Украины: граждане вспоминают соотечественников, жизни которых оборвала Вторая мировая война

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