"Сегодня ваш последний день": неизвестный в ТикТоке угрожает школе в Днепре

"Сегодня ваш последний день": неизвестный в ТикТоке угрожает школе в Днепре

Сейчас аккаунт заблокирован, а тиктокера разыскивают правоохранители.

В Днепре неизвестный через ТикТок угрожает ученикам школы № 136. Его профиль в Сети появился недавно, а публикации были с угрозами в адрес местной школы.

Об этом сообщает Dnipro TV со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.

"136 школа, сегодня ваш последний день", — написал на странице в ТикТок неизвестный пользователь.

Директор учреждения подала заявление в киберполицию. Сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что на днях после уроков ученики младших классов, которые возвращались в помещение школы, видели неизвестного мужчину. По словам детей, у него в руках был дробовик.

В школу эта личность не заходила. Директор учреждения сообщила об инциденте в полицию.

Сообщения в ТикТок уже заблокированы. Проводятся следственные действия. 22 сентября с 7 утра на территории школы работала оперативно-следственная группа и дежурили патрульные полиции.

"Заявление в киберполиции было подано. Просьба в случае получения любой дополнительной информации сообщить администрации. 0 (66) 747 17 63", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Полтаве в школу зашла девушка, вооруженная арбалетом и ранила двух учителей.

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