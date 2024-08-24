Сегодня впервые произошло успешное боевое применение ракеты-дрона "Паляниця" — Зеленский

Президент рассказал о новом оружии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця".
Об этом он сказал во время торжеств по случаю Дня Независимости.
"Сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютного нового класса оружия. Украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это новый метод возмездия агрессорам. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил", — сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что "России будет очень сложно с тем, чтобы даже выговорить, что именно прилетело".
"России будет сложно противодействовать, но все же легко понять, за что", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава: что это значит.
Также сегодня Зеленский подписал закон о запрете РПЦ.
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