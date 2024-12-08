Сегодня впервые с последнего обстрела Украина проходит день практически без отключений – Нагорняк

Свести к минимуму отключение удалось за счет возобновляемых работ, увеличения импорта и уменьшения потребления.

Благодаря слаженным действиям энергетиков и непрерывным возобновляемым работам в воскресенье, 8 декабря, Украина впервые с момента последней массированной атаки проходит день практически без графиков отключений света.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

"Сегодня в основном действуют графики ограничения мощности для промышленности. Скорее всего, нам удастся пройти сутки без графиков отключений для населения. Возможны какие-то исключения, но в целом ситуация ощутимо улучшилась. Спасибо энергетикам за проделанную работу", — отметил нардеп.

По его словам, свести к минимуму отключение удалось за счет возобновляемых работ, увеличения импорта и уменьшения потребления.

"Возобновляемые работы продолжаются по всей стране. Говорить, что мы полностью восстановились, еще преждевременно. Впереди много работы. Однако прогресс есть, и ощущают его все наши граждане", — добавил Нагорняк.

По мере увеличения потребления в рабочие дни возможны применения графиков отключений, однако их объем, вероятно, будет значительно меньше, чем в предыдущую неделю, добавил нардеп.