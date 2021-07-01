"Сегодня все работает иначе": Зеленский ответил Путину на заявление о "внешнем управлении Украиной"

"Сегодня все работает иначе": Зеленский ответил Путину на заявление о "внешнем управлении Украиной"

Зеленский также подтвердил, что готов встретиться с российским президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина о "внешнем управлении" и заявил, что все вопросы касательно Украины решаются в Украине и украинским государством.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", — заявил Зеленский и отметил, что тезис о каком-либо "внешнем управлении" является исключительно пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

Президент Украины добавил, что недавняя встреча Путина с Байденом также доказала это и показала, что вопросы Украины не решаются даже в формате прямой коммуникации лидеров РФ и США.

"Добавлю, что, как показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", — отметил Зеленский.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

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