Сегодняшний визит Байдена в Украину самый важный за всю историю отношений - Зеленский

Президент Украины отметил, что они с Джо Байденом обсудили, в частности, вопросы дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину.

Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев является самым важным в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом.

"Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину — самый важный за всю историю украинско-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период — самый сложный период, когда наше государство сражается за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимы в укреплении оборонных возможностей Украины.

"Обсудили также вопросы дальнобойного оружия и оружия, которые еще могут поставляться в Украину", — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что "российские попытки реванша не будут иметь шанса".

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

В ходе визита в Украину президент США анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

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