Съехал в кювет и столкнулся с деревом: на Закарпатье в ДТП погиб водитель автомобиля

Мужчина скончался на месте аварии.
На Закарпатье, в Хустском районе, произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
25-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
Данные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в селе Тартак Гайсинского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль и инкассаторская машина.
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