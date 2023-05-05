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Съехал в кювет и столкнулся с деревом: на Закарпатье в ДТП погиб водитель автомобиля

Съехал в кювет и столкнулся с деревом: на Закарпатье в ДТП погиб водитель автомобиля

На Закарпатье в ДТП погиб водитель / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Мужчина скончался на месте аварии.

На Закарпатье, в Хустском районе, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

25-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Данные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Тартак Гайсинского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль и инкассаторская машина.

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