Съехали не в ту сторону: на Драгобрате во время катания на лыжах потерялись туристы

Лыжники переночевали в доме лесника.
На горе Драгобрат, что в Раховском районе Закарпатской области, в понедельник, 10 января, потерялись туристы. Они катались на лыжах и съехали не в ту сторону.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, двое мужчин во время катания на лыжах из-за тумана съехали не в ту сторону. Они долго бродили и нашли дом лесника. Там они зажгли костер и заночевали. Во вторник, 11 января, мужчины обратились за помощью к спасателям.
"Спасатели нашли лыжников и сопровождали их в горнолыжный подъемник. Там туристы уже сориентировались и самостоятельно отправились в гостиницу", — говорится в сообщении.
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