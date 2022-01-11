Съехали не в ту сторону: на Драгобрате во время катания на лыжах потерялись туристы

Съехали не в ту сторону: на Драгобрате во время катания на лыжах потерялись туристы

Лыжники переночевали в доме лесника.

На горе Драгобрат, что в Раховском районе Закарпатской области, в понедельник, 10 января, потерялись туристы. Они катались на лыжах и съехали не в ту сторону.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, двое мужчин во время катания на лыжах из-за тумана съехали не в ту сторону. Они долго бродили и нашли дом лесника. Там они зажгли костер и заночевали. Во вторник, 11 января, мужчины обратились за помощью к спасателям.

"Спасатели нашли лыжников и сопровождали их в горнолыжный подъемник. Там туристы уже сориентировались и самостоятельно отправились в гостиницу", — говорится в сообщении.

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