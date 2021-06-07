"Секрет фермы": ТСН покажет спецпроект о креативном бизнес в селе

Корреспондент ТСН Мирослав Ганущак на себе испытает фермерскую жизнь и расскажет, как создать ферму с нуля.

7 июня в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "Секрет фермы" о том, как создать собственный прибыльный бизнес в село, если вдруг жизнь в городе надоела и появилось желание переехать жить на природу. В цикле - 5 сюжетов, в которых покажут закулисье фермерского бизнеса и продемонстрируют яркие истории успеха украинцев, которые изменили уютный офис в большом городе на сельское хозяйство и нашли в этом счастье.

В спецпроекте "Секрет фермы" ТСН покажет реалии фермерской жизни

Автором спецпроекта стал корреспондент ТСН Мирослав Ганущак, который на себе испытал особенности работы на фермах. Журналист по несколько дней волонтерил на козьей, улиточной, ослиной, рыбной и старусиний фермах, выведывая параллельно секреты бизнеса для создания собственного бизнес-плана. Что ждет новичков в этом деле и сколько можно заработать, смотрите уже на этой неделе в вечерних выпусках ТСН.

В частности, журналист отправится на козью ферму в Киевской области и познакомит зрителей с семейной парой, в хозяйстве которых больше двух сотен коз, они принимают туристов и варят крафтовые сыры. Супруги поделится секретом, как сделать из обычной фермы настоящий парк развлечений.

Также зрители смогут увидеть закулисье ослиной фермы и узнать, почему это очень сложное, но в то же время чрезвычайно прибыльное дело. В сюжете ответят на вопрос, действительно ли ослиные молоко такое полезное, почему оно стоит тысячу гривен за литр, а главное, кто его покупает?

ТСН узнали, существует конкуренция среди украинских нишевых хозяйств: страусиных и улиточных ферм. Оказалось, что кроме финансовых вложений, очень важна креативная идея проекта и готовность много и без остановки работать собственными руками. Журналист подсчитывает, что нужно, чтобы такой бизнес стартовал.

В рамках эксперимента журналист ТСН побывал на рыбном хозяйстве в Карпатах, учился ухаживать и "доить" красную форель, ведь именно так добывают деликатесную красную икру. Мирослав Ганущак расскажет, как быстро рыба принесет доход и как успешно продать икру.

"Поработав рядом с хозяевами на этих оригинальных фермах я, городской житель, действительно задумался над тем, что это - вполне вероятный вариант моего будущего", - говорит Мирослав Ганущак.

По словам заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, спецпроект "Секрет фермы" - это пример того, как современное сельское хозяйство работает как полноценный бизнес.

"Все наши герои делают свое дело с огромным вдохновением и удовольствием. Несмотря на то, что физически очень тяжело работают с утра до ночи. Хозяева легко делятся секретами бизнеса, рассказывают нюансы и путь, который пришлось пройти. По большому счету, проект демонстрирует, каким может быть будущее украинского села: осознанное фермерство - бизнес, как любимое дело", - говорит Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект "Секрет фермы" 7-13 июня во вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.

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