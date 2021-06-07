"Секрет фермы": ТСН покажет спецпроект о креативном бизнес в селе

Корреспондент ТСН Мирослав Ганущак на себе испытает фермерскую жизнь и расскажет, как создать ферму с нуля.
7 июня в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "Секрет фермы" о том, как создать собственный прибыльный бизнес в село, если вдруг жизнь в городе надоела и появилось желание переехать жить на природу. В цикле - 5 сюжетов, в которых покажут закулисье фермерского бизнеса и продемонстрируют яркие истории успеха украинцев, которые изменили уютный офис в большом городе на сельское хозяйство и нашли в этом счастье.
Автором спецпроекта стал корреспондент ТСН Мирослав Ганущак, который на себе испытал особенности работы на фермах. Журналист по несколько дней волонтерил на козьей, улиточной, ослиной, рыбной и старусиний фермах, выведывая параллельно секреты бизнеса для создания собственного бизнес-плана. Что ждет новичков в этом деле и сколько можно заработать, смотрите уже на этой неделе в вечерних выпусках ТСН.
В частности, журналист отправится на козью ферму в Киевской области и познакомит зрителей с семейной парой, в хозяйстве которых больше двух сотен коз, они принимают туристов и варят крафтовые сыры. Супруги поделится секретом, как сделать из обычной фермы настоящий парк развлечений.
Также зрители смогут увидеть закулисье ослиной фермы и узнать, почему это очень сложное, но в то же время чрезвычайно прибыльное дело. В сюжете ответят на вопрос, действительно ли ослиные молоко такое полезное, почему оно стоит тысячу гривен за литр, а главное, кто его покупает?
ТСН узнали, существует конкуренция среди украинских нишевых хозяйств: страусиных и улиточных ферм. Оказалось, что кроме финансовых вложений, очень важна креативная идея проекта и готовность много и без остановки работать собственными руками. Журналист подсчитывает, что нужно, чтобы такой бизнес стартовал.
В рамках эксперимента журналист ТСН побывал на рыбном хозяйстве в Карпатах, учился ухаживать и "доить" красную форель, ведь именно так добывают деликатесную красную икру. Мирослав Ганущак расскажет, как быстро рыба принесет доход и как успешно продать икру.
"Поработав рядом с хозяевами на этих оригинальных фермах я, городской житель, действительно задумался над тем, что это - вполне вероятный вариант моего будущего", - говорит Мирослав Ганущак.
По словам заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, спецпроект "Секрет фермы" - это пример того, как современное сельское хозяйство работает как полноценный бизнес.
"Все наши герои делают свое дело с огромным вдохновением и удовольствием. Несмотря на то, что физически очень тяжело работают с утра до ночи. Хозяева легко делятся секретами бизнеса, рассказывают нюансы и путь, который пришлось пройти. По большому счету, проект демонстрирует, каким может быть будущее украинского села: осознанное фермерство - бизнес, как любимое дело", - говорит Ольга Кашпор.
Смотрите спецпроект "Секрет фермы" 7-13 июня во вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.