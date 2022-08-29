Секрет идеально тонких блинчиков: нужен всего лишь один ингредиент

Существуют определенные уловки, которые помогут вам приготовить кружевные тонкие блины, которые надолго будут прибегать. Есть рецепт, благодаря которому вы гарантированно получите вкусное блюдо. Читайте, что нужно добавить в тест, чтобы были тонкие блины, в материале ТСН.ua.
Оказывается, чтобы у вас всегда получались тонкие блины на молоке, нужно добавить всего лишь один простой ингредиент – кипяток.
Как приготовить тонкие блины: рецепт
На 10-12 блинов вам понадобятся:
- 150 мл кипятка;
- 150 мл молока;
- 130 г муки;
- 1,5 столовых ложки сахара;
- 1,5 столовых ложки масла;
- 1 яйцо;
- 1/2 чайные ложки соли.
Инструкция по приготовлению очень проста:
- Замесите тесто с помощью венчика. Соедините молоко, сахар, соль, растительное масло, муку и яйцо. Перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Далее, продолжая помешивать, влейте кипяток. Помешивать очень важно, ведь тогда не будет комочков.
- Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом (перед приготовлением каждого нового блина добавляйте масло снова) и вылейте тонкий слой теста.
Очень важно перед приготовлением хорошо нагреть сковороду, чтобы тесто не прилипало к поверхности.
Благодаря кипятку тесто становится мягким, поэтому у вас будут получаться тонкие блины с маленькими дырочками.