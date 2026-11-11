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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Секрет крепкого брака: Марианна Буданова рассказала, что самое важное в любви

Марианна Буданова объяснила, почему у неё с мужем практически не бывает ссор.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Марианна Буданова

Марианна Буданова

Супруга главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова Марианна объяснила, в чём, по её мнению, заключается секрет крепких супружеских отношений. Она рассказала, как им с мужем удается избегать ссор и почему украинским парам во время войны иногда нужна помощь специалистов.

Об этом она рассказала в интервью «Люкс FM».

По словам Марианны Будановой, в их семье практически не бывает ссор. Она связывает это как со своими профессиональными знаниями в области психологии, так и с тем, что за годы совместной жизни Кирилл хорошо изучил её характер и темперамент.

По её мнению, крепкие отношения невозможны без взаимной готовности приспосабливаться к потребностям партнёра. Настоящая любовь проявляется не только в словах, но и в повседневных поступках, когда человек старается сделать приятное своей второй половинке именно так, как она это оценит.

«Мы стараемся подстраиваться под пожелания друг друга и идти навстречу. Это самое важное, потому что, если ты любишь человека, ты стараешься доставить ему удовольствие, идти навстречу так, как это будет понятно именно этому человеку», — пояснила Буданова.

Она подчеркнула важность взаимопонимания и учета индивидуальных особенностей каждого из партнеров.

Почему украинским парам нужен психолог

Отдельно Марианна Буданова обратила внимание на влияние войны на семейные отношения. Постоянный стресс, психологическое истощение и эмоциональные травмы могут затруднять общение между партнерами, провоцировать недопонимание и конфликты даже в парах, у которых раньше не было таких проблем.

В подобных ситуациях она советует не замалчивать трудности и не пытаться самостоятельно решать все проблемы. Вместо этого стоит обращаться за профессиональной психологической помощью, учитывая, что у каждой пары своя история и требуется индивидуальный подход.

«Я бы посоветовала обратиться к квалифицированному специалисту за помощью, которая потребуется именно каждой паре индивидуально, поскольку универсального способа не существует», — подчеркнула супруга главы Офиса президента.

Она подчеркнула, что универсального рецепта сохранения отношений не существует, а готовность слушать друг друга и, при необходимости, обращаться к специалистам может помочь парам преодолевать сложные периоды.

Напомним, что новое исследование ученых из Вашингтонского университета показало:секрет счастливого и долгого брака заключается вовсе не в регулярных свиданиях, дорогих подарках, грандиозных романтических жестах или неожиданных путешествиях. Гораздо важнее для крепких отношений является умение партнеров поддерживать друг друга эмоционально, особенно в сложные периоды жизни.

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