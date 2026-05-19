Секрет "прилетов" под Москвой: ВСУ выжигают НПЗ дронами с особыми боеголовками

Боевая часть FP-1 / © defence-ua.com

Силы обороны Украины продолжают методические и эффективные удары по российской нефтяной инфраструктуре и после ударов по нефтеналивной портовой инфраструктуре Усть-Луга на Балтийском море, в Туапсе на Черном море, нефтеперекачивающим объектам в Перми, с параллельными ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

Среди последних уничтоженных объектов — нефтеперекачивающая станция «Солнечногорская» к северо-западу от Москвы.

В результате удара были уничтожены все четыре самых больших резервуара РВС-5000, где цифра означает объем в кубических метрах. То есть, каждый резервуар рассчитан на около 4100-4400 тонн нефти, пишет украинский военный портал Defence Express.

В то же время трудно не заметить, что, несмотря на предыдущие не менее массовые удары по российским нефтяным объектам, включая нефтехранилища, они не были столь эффективны. В частности, недавно, о нефтяных дождях, с которыми познакомились в Туапсе и Перми, россияне вообще не слышали.

А одной из причин вполне могут быть более мощные боевые части, которые с высокой вероятностью приводят к масштабной вспышке и бурному развитию пожара, с которым не могут справиться штатные системы пожаротушения. Отметим, что в самом налете на московский регион участвовали дроны FP-1, а их боевая часть известна — ее показывали сами российские оккупанты.

В частности, как минимум с зимы, на FP-1 уже использовались боевые части общим весом 60 кг кумулятивно-осколочного типа, взрывчатое вещество — тринитротолуол, усиленный окфолом, сформированное методом литья.

Боевая часть FP-1 / © Defense Express

Диаметр кумулятивной воронки составляет около 16,5 см при длине боевой части около 40 см и общем диаметре около 25 см. Это дает достаточно мощную кумулятивную струю, имеющую длину до 10-15 метров в воздухе, что видно на кадрах сбития одного из FP1.

Сбитие одного из FP-1 / © Defense Express

В то же время исключено, что на этих FP-1 уже устанавливаются усиленные боевые части весом уже 105 кг, появление которых было анонсировано Fire Point. Их установка без существенной потери дальности стала возможной за счет переноса топливных баков в крылья.

Напомним, 19 мая дроны атаковали нефтяную инфраструктуру российского города Ярославль. После прилетов над территорией НПЗ поднялся столб черного дыма. В городе расположен НПЗ «Славнефть-ЯНОС», шестой по мощности в РФ и перерабатывающий около 15 млн тонн нефти в год

