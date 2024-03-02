Секретарь СНБО Данилов назвал ключевой год для Путина и когда россияне захотят мира

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 2024 год "ключевым для Путина". Он считает, что Россия пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну максимум ресурсов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алексей Данилов отметил, что у Кремля "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей".

Он добавил, что если у РФ не будет успехов на фронте, это будет углублять общественное недовольство, поскольку нужно будет и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

"Когда каждый день, месяц, год войны с сомнительными и не впечатляющими результатами будут укреплять и углублять настроения преданных ожиданий, что неизбежно будет приводить к увеличению количества недовольных и желающих мира. Понятно, что россияне в основном не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента на РФ Дмитрия Медведева. И, кстати, тенденцию увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи кремля. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство "глубинного народа" - в формуле прямо пропорциональной", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что "ускорение темпов военной мобилизации экономики в РФ уже приводит к возвращению старых сталинских практик - концентрации промышленных, финансовых, информационных и технологических активов в руках государства".

Секретарь СНБО добавил, что если у России закончатся деньги на войну, то Кремль просто заберет сбережения своих граждан.

"И похожий перечень, таких самоубийственных шагов, которые вынужден будет сделать Путин, можно продолжать еще очень долго. Логика первоначальной ошибки (нападение на Украину) предусматривает лавинообразное накопление проблем и постепенное ухудшение обстоятельств до наступления ситуации кризиса. А в войне, развязанной Россией, победит тот, кто сохранит внутреннее единство и не сломается изнутри. Украина имеет мотивацию, цель, чувство праведной ненависти и понимание справедливости своей борьбы - то, что нас закаляет и объединяет! Что из этого перечня имеют россияне?", - написал Алексей Данилов.

Напомним, в СНБО прокомментировали вероятность повторного наступления россиян на Киев в 2024 году.

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