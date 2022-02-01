Секретарь СНБО Данилов заявил, что верит в искусственное происхождение COVID-19

Пандемию коронавируса он назвал "первой биологической мировой войной".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что COVID-19 якобы имеет искусственное происхождение.

Об этом Данилов заявил на канале ICTV.

Пандемию коронавируса он назвал "первой биологической мировой войной".

"Я один из немногих, кто считает, что в декабре 2019 года началась первая большая биологическая мировая война. И она на сегодняшний день продолжается. Последствия тех событий, которые начались в декабре в Ухане, уже все забыли, а последствия того, что мир стыдливо называет пандемией, у нас сегодня", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, пандемия несет большую нагрузку на экономику всех стран, и "экономика не будет уже такой, как к COVID-19".

"Очень многие страны помогают своему населению выходить из этой сложной ситуации. Эти деньги давят на экономику, появляется безумная инфляция. Например, таких цен на энергоносители не было никогда", — отмечает Данилов.

Секретарь СНБО считает, что природное происхождение COVID-19 еще "не доказано".

На вопрос, кто начал эту "войну", Данилов ответил: "Сложно сказать. Если бы мы знали, кто начал, возможно, было бы гораздо легче. Мы знаем просто, откуда все началось".

Отметим, что в 2020 году ученые из научно-исследовательского института Scripps Research Translational Institute и других учреждений заявили, что коронавирус имеет природное происхождение.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), побывавшие в Китае, назвали версии о лабораторном происхождении коронавируса "крайне маловероятными".

В свою очередь, в августе 2021 года разведка США заявляла, что не имеет доказательств о том, что коронавирус разрабатывался Китаем как биологическое оружие, или был создан с помощью генной инженерии.

Ранее в НАН отреагировали на информацию об искусственном создании коронавируса.

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