Секретная операция: как израильский эксперт остановил российскую армию под Николаевом

Эяль Исраэли запускает разведывательные БпЛА со звездами Давида на крыльях / © из соцсетей

Навыки израильского эксспецназначения Эяля Исраэли стали новым оружием в борьбе Украины против русской армии. Именно благодаря его помощи, в частности корректировке ударов, было уничтожено около 50 вражеских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке.

Об этом пишет The Jerusalem Post, раскрывая, как гражданин Израиля борется за Украину против РФ.

«Я делаю и запускаю под огнем на передовой разведывательные дроны со звездами Давида на крыльях. Россияне видят это и сходят с ума, не в состоянии понять, что это и откуда на них летит», — цитирует издание Исраэли, который сейчас служит в разведке морской пехоты Украины.

За три с половиной года полномасштабной войны РФ против Украины он многое успел сделать. Автор публикации отмечает, что, слушая своего собеседника, он невольно думал, что «это не может быть правдой», и «если это правда, то это похоже на сценарий голливудского военного триллера». Однако слова Эяля были подтверждены украинскими источниками. Из документа, полученного автором публикации, гражданин Израиля Эяль Исраэли, женатый на гражданке Украины и житель Херсона, в первые дни после полномасштабного военного вторжения РФ по своей инициативе предложил помощь в защите города и записался в батальон территориальной обороны. Однако оборона города упала спустя неделю после начала боев.

Эяль Исраэли остался в оккупированном Россией Херсоне и в первые дни марта 2022 года связался с СБУ и предложил свои умения и навыки. Он сформировал разведывательно-диверсионную группу и фактически стал лидером антироссийского подполья в оккупированном российскими войсками городе.

Автор статьи также перечисляет ряд достижений Эйяля и его группы. Среди них, в частности, уничтожение пропагандистских бигбордов российских оккупантов на улицах Херсона и распространение проукраинских открыток; снабжение продовольствием и детского питания семьям украинских офицеров; он также доставлял еду в больницы и инвалиды.

Зная персидский язык, Эяль обнаружил и скорректировал удары по иранским военным советникам и иранским местам испытаний БпЛА. Он также нашел места размещения штабов, складов и подразделений армии РФ, и привел ракетно-артиллерийские удары. Были поражены десятки целей, среди которых и места встречи местных коллаборационистов.

Группа Эяля также установила, где живут предатели Украины, и передала эти данные украинским силовикам. В ноябре 2022 года, в последние дни перед бегством окупантов из Херсона, Эяль лично уничтожил пять машин с российскими офицерами, солдатами и водителями, которые пытались скрыться. А во время наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС Эяль на своей лодке под вражескими обстрелами спасал украинских солдат и мирных жителей.

7 марта 2022 года по заданию СБУ Эяль Исраэли провел разведку по российской военной технике на аэродроме вблизи Чернобаевки. Полученные данные были сразу переданы ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины, которые произвели огневое поражение 49 вертолетов, другой боевой техники и живой силы оккупантов. Удары сил обороны Украины по аэродрому Чернобаевка повторялись неоднократно. Наступательный потенциал неприятеля был значительно ослаблен, попытка Москвы продвинуться была сорвана. Без поддержки с воздуха наступление врага захлебнулось, Одесса и Николаев остались под контролем Украины.

«Казалось бы, украинское правительство должно было найти способ отблагодарить стареющего израильтянину за его вклад. Но что-то пошло не так», — пишет The Jerusalem Post.

Так, в первые дни после освобождения Херсона, когда в городе не было еды, Эялю, чья семья практически голодала, отказали в помощи, аргументировав это тем, что он не гражданин Украины.

Чтобы подать заявление на получение украинского гражданства, Эяль записался в украинскую армию и в мае 2025 года прошел курс «молодого бойца» на базе Корпуса морской пехоты.

В публикации также сообщается, что когда в Администрацию президента Украины были отправлены письма в поддержку Эяля, какой-то чиновник перенаправил все документы обратно в Херсонское отделение Государственной миграционной службы. Это отделение уже много лет затягивает получение им гражданства, подчеркивается в публикации.

Среди документов были секретные данные о его действиях во время оккупации Херсона. В результате все они попали в руки российской разведки. Эяль Исраэли начал получать угрозы. Также телефонные звонки с угрозами получала его мать.

В публикации также сообщается, что Исраэли продолжает участвовать в совместных боевых операциях разведки морской пехоты Украины и СБУ. Он также сконструировал аккумулятор повышенной мощности, значительно увеличил продолжительность полетов украинских беспилотников. Он не только наводит на враждебные цели украинскую артиллерию и авиацию, но и производит ремонт БПЛА прямо на передовой.

Автор статьи также подчеркивает, что в словах его собеседника постоянно звучит «вместе», украинцы и евреи — брать по оружию. Однако страна до сих пор ничем не ответила на его героизм. Эяль Исраэли, не получивший ни гражданства, ни государственных наград, продолжает сражаться на передовой за независимость Украины, констатирует The Jerusalem Post.

О своем возвращении в Израиль он не думает. «Несмотря на то, что я немного злюсь на Украину, я люблю ее», — говорит он.

