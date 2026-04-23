Секретные коридоры ЧАЭС: журналистам показали, что происходит за стеной четвертого реактора

Секретные коридоры ЧАЭС / © Укрінформ

Обнародованы уникальные кадры из внутренних помещений Чернобыльской АЭС, которые десятилетиями оставались недоступными. Стали известны подробности о состоянии четвертого энергоблока непосредственно за стенкой и засекреченные факты, которые советская власть скрывала еще до катастрофы 1986 года.

Об этом сообщает «Укринформ».

Чернобыльская атомная станция до сих пор бережет локации, где остановилось время и до сих пор чувствуется «дыхание» большой аварии. Во время последнего осмотра объекта специалисты провели по закрытым маршрутам ЧАЭС, показав пульты управления энергоблоками и зоны, расположенные вплотную к разрушенному реактору.

«Реактор за стенкой»: что скрывает гигантская Арка

Одним из самых впечатляющих моментов стал проход по коридорам, ведущим к самому эпицентру катастрофы. Сегодня эти помещения находятся под защитой нового саркофага (Арки).

«Вот четвертый реактор у нас здесь за стенкой. То, что от него осталось», — рассказывает Александр Григораш, начальник отдела контроля эксплуатации ЧАЭС.

Специалисты объясняют: несмотря на то, что объект покрыт защитным сооружением, внутри продолжается непрерывная работа по контролю за остатками топлива и состоянием конструкций, которые более 30 лет назад изменили ход истории.

Засекреченная катастрофа 1982-го: первая ядерная авария

Кроме доступа к секретным залам специалисты раскрыли детали инцидента, который Москва пыталась стереть из памяти. Оказывается, масштабной трагедии 1986 года предшествовал первый звонок, который произошел 9 сентября 1982 года.

Тогда на одном из энергоблоков произошла первая ядерная авария — был сожжен топливный канал.

Комиссия из Москвы обвинила персонал, заявив об ошибке при регулировании теплоносителя.

Исследования киевских ученых обнаружили, что завод-производитель самовольно изменил технологию изготовления топливных труб, что привело к дефекту.

Этот факт был скрыт, а технологические просчеты не были исправлены, что стало одним из факторов глобальной катастрофы.

Новые угрозы: российские дроны и безопасность мира

Сегодня безопасность ЧАЭС снова под угрозой, но уже не из-за технических просчетов, а из-за военной агрессии РФ. Специалисты отмечают, что постоянные атаки дронов и полеты вражеской авиации над зоной отчуждения создают беспрецедентные риски. Любое попадание в объект или нарушение системы электропитания может спровоцировать новый кризис, который затронет не только Украину, но и весь мир.

Человеческие судьбы и память

Отдельное внимание уделяется тем, кто продолжает работать на станции в условиях полномасштабного вторжения. Это истории ликвидаторов, которые спасали мир ценой жизней, и их потомков, которые сейчас содержат «ядерный караул». Несмотря на угрозы, персонал ЧАЭС обеспечивает работу гигантской Арки и систем мониторинга, чтобы четвертый реактор за стенкой оставался под надежным контролем.

Напомним, как заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Россия неоднократно запускала беспилотники и ракеты по траекториям, которые пролегают в непосредственной близости к Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Подобные действия агрессора значительно повышают риск масштабной ядерной аварии.