Секретные коридоры ЧАЭС: журналистам показали, что происходит за стеной четвертого реактора
Специалисты показали закрытые маршруты станции и раскрыли подробности первой ядерной аварии 1982 года, причины которой советские власти скрывали от мира еще до взрыва на четвертом энергоблоке.
Обнародованы уникальные кадры из внутренних помещений Чернобыльской АЭС, которые десятилетиями оставались недоступными. Стали известны подробности о состоянии четвертого энергоблока непосредственно за стенкой и засекреченные факты, которые советская власть скрывала еще до катастрофы 1986 года.
Об этом сообщает «Укринформ».
Чернобыльская атомная станция до сих пор бережет локации, где остановилось время и до сих пор чувствуется «дыхание» большой аварии. Во время последнего осмотра объекта специалисты провели по закрытым маршрутам ЧАЭС, показав пульты управления энергоблоками и зоны, расположенные вплотную к разрушенному реактору.
«Реактор за стенкой»: что скрывает гигантская Арка
Одним из самых впечатляющих моментов стал проход по коридорам, ведущим к самому эпицентру катастрофы. Сегодня эти помещения находятся под защитой нового саркофага (Арки).
«Вот четвертый реактор у нас здесь за стенкой. То, что от него осталось», — рассказывает Александр Григораш, начальник отдела контроля эксплуатации ЧАЭС.
Специалисты объясняют: несмотря на то, что объект покрыт защитным сооружением, внутри продолжается непрерывная работа по контролю за остатками топлива и состоянием конструкций, которые более 30 лет назад изменили ход истории.
Засекреченная катастрофа 1982-го: первая ядерная авария
Кроме доступа к секретным залам специалисты раскрыли детали инцидента, который Москва пыталась стереть из памяти. Оказывается, масштабной трагедии 1986 года предшествовал первый звонок, который произошел 9 сентября 1982 года.
Тогда на одном из энергоблоков произошла первая ядерная авария — был сожжен топливный канал.
Комиссия из Москвы обвинила персонал, заявив об ошибке при регулировании теплоносителя.
Исследования киевских ученых обнаружили, что завод-производитель самовольно изменил технологию изготовления топливных труб, что привело к дефекту.
Этот факт был скрыт, а технологические просчеты не были исправлены, что стало одним из факторов глобальной катастрофы.
Новые угрозы: российские дроны и безопасность мира
Сегодня безопасность ЧАЭС снова под угрозой, но уже не из-за технических просчетов, а из-за военной агрессии РФ. Специалисты отмечают, что постоянные атаки дронов и полеты вражеской авиации над зоной отчуждения создают беспрецедентные риски. Любое попадание в объект или нарушение системы электропитания может спровоцировать новый кризис, который затронет не только Украину, но и весь мир.
Человеческие судьбы и память
Отдельное внимание уделяется тем, кто продолжает работать на станции в условиях полномасштабного вторжения. Это истории ликвидаторов, которые спасали мир ценой жизней, и их потомков, которые сейчас содержат «ядерный караул». Несмотря на угрозы, персонал ЧАЭС обеспечивает работу гигантской Арки и систем мониторинга, чтобы четвертый реактор за стенкой оставался под надежным контролем.
Напомним, как заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Россия неоднократно запускала беспилотники и ракеты по траекториям, которые пролегают в непосредственной близости к Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Подобные действия агрессора значительно повышают риск масштабной ядерной аварии.