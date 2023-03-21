Секреты идеальной паски: невероятный бабушкин рецепт, которому сотни лет

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать светлый праздник Воскресения Христова. В канун Пасхи традиционно пекут паски. Некоторые рецепты действительно очень старые и использовались еще нашими бабушками. Какие секреты идеальной паски существуют – читайте в материале ТСН.ua.

Как испечь пасху, рассказала в своем YouTube-канале блоггер Марьяна Хабер-Дудар. Она уверяет, что этот рецепт существовал более сотни лет назад, ведь именно так готовили паски ее бабушки.

Этот рецепт идеальной паски, которому уже сотни лет, помогает приготовить до 10 вкусных, воздушных пасочек объемом 250 г каждая или до 5 пасок по 500 г каждая.

Что нужно взять, чтобы испечь воздушную и вкусную паску, как у бабушки:

1 кг муки;

400 мл теплого молока;

10 яичных желтков;

100 г дрожжей;

200 г масла;

200 г сахара;

150 г изюма;

50 г ванильного сахара;

половина чайной ложки соли;

цедра из 1 лимона.

Как готовить :

Сначала нужно приготовить опару. Для этого соедините теплое молоко, дрожжи, 3 столовых ложки муки и 1 столовую ложку сахара (от общего количества), смешайте и оставьте на 15 минут. Далее разотрите яичные желтки с сахаром, добавьте соль и ванильный сахар. Размешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло, потертую цедру 1 лимона и снова хорошо перемешайте. Теперь пришло время влить опару. Хорошо перемешайте ее с другими ингредиентами. Добавьте изюм, порциями муку и размешайте. Тесто набираете в формы, оставляете на 1 час, чтобы подошло и увеличилось вдвое.

Не забудьте смазать верхушки будущих пасочек желтками. Выпекайте при температуре 180 градусов в разогретой духовке 45 минут.

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