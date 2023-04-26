Секреты огородников: как пепел влияет на почву и для каких растений он смертелен

Древесная зола содержит немало полезных элементов, поэтому ее часто используют как удобрение для растений или цветов. Какая польза от пепла и какие растения не стоит им подкармливать – читайте в материале ТСН.ua.

Древесная зола используется садовниками и огородниками для подкормки кустов, деревьев, цветов, овощных культур. Такое удобрение достаточно действенное, ведь является отличным источником калия и фосфора, которые жизненно необходимы многим растениям.

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Какой пепел можно использовать как удобрение — не весь подходит

В качестве подкормки почвы подходит именно древесная пепел. В нем содержится десятки элементов, полезных для деревьев и растений. И речь не только о фосфоре и калии. Ведь в древесной золе много натрия, кальция, цинка, магния, серы и меди.

К тому же, если подкормить растения древесной золой, то действие такого удобрения будет длиться целых четыре года.

Специалисты относят древесную золу к универсальным средствам. Он подходит для всех видов почв и практически для всех овощей.

Какая польза от пепла как удобрения

Главная особенность состоит в том, как древесный пепел влияет на почву. Он его раскисляет. Даже если добавить это вещество в торфяные грунты, на них можно будет смело сажать растения.

В древесной пепле больше калия. Он помогает укрепить стебли растений, после чего те лучше переносят заболевания и экстремальные температуры. Калий также участвует в фотосинтезе.

Также в древесной золе содержится много хлора. На это важно обратить внимание, ведь не все культуры его переносят.

Где нельзя использовать пепел

Древесную золу специалисты не рекомендуют использовать как удобрение ацидофильных культур. То есть таких, хорошо растущих именно на кислой почве.

Среди основных растений следует выделить: азалию, ель, гортензию, камелию, голубику, магнолию, чернику и клюкву.

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