Секреты "Орешника" в руках Украины: что сделали с остатками ракеты

Последствия атаки «Орешником» по гаражам на Киевщине

Специалисты передали на исследование все остатки ракеты «Орешник», которым Россия 24 мая атаковала Белую Церковь в Киевской области.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

«Орешник: все остатки (больше ожидаемого) собрали и передали на исследование. По эффективности: уничтожено пару гаражей. Но это была очень очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование«, — говорится в заявлении.

Атака России «Орешником» 24 мая — что известно

Напомним, в ночь на 24 мая армия РФ атаковала Белоцерковский район баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», известной как «Орешник» («Кедр»). Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр.

В Сети появилось видео местных жителей, которое зафиксировало падение шести боевых блоков с суббоеприпасами в одном из районов города. Эта ракета способна разгоняться до скорости более 12 300 км/ч, поэтому ее крайне трудно сбить, хотя новейшие комплексы ПРО способны противодействовать такому оружию. По факту удара Киевская областная прокуратура начала производство.

