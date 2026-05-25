Секреты "Орешника" в руках Украины: что сделали с остатками ракеты
Враг применил «Орешник» против гражданской инфраструктуры Киевщины, но эффективность оказалась сомнительной.
Специалисты передали на исследование все остатки ракеты «Орешник», которым Россия 24 мая атаковала Белую Церковь в Киевской области.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
«Орешник: все остатки (больше ожидаемого) собрали и передали на исследование. По эффективности: уничтожено пару гаражей. Но это была очень очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование«, — говорится в заявлении.
Атака России «Орешником» 24 мая — что известно
Напомним, в ночь на 24 мая армия РФ атаковала Белоцерковский район баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», известной как «Орешник» («Кедр»). Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр.
В Сети появилось видео местных жителей, которое зафиксировало падение шести боевых блоков с суббоеприпасами в одном из районов города. Эта ракета способна разгоняться до скорости более 12 300 км/ч, поэтому ее крайне трудно сбить, хотя новейшие комплексы ПРО способны противодействовать такому оружию. По факту удара Киевская областная прокуратура начала производство.