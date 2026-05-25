Секреты "Орешника" в руках Украины: что сделали с остатками ракеты

Враг применил «Орешник» против гражданской инфраструктуры Киевщины, но эффективность оказалась сомнительной.

Последствия атаки "Орешником" по гаражам на Киевщине

Последствия атаки «Орешником» по гаражам на Киевщине

Специалисты передали на исследование все остатки ракеты «Орешник», которым Россия 24 мая атаковала Белую Церковь в Киевской области.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

«Орешник: все остатки (больше ожидаемого) собрали и передали на исследование. По эффективности: уничтожено пару гаражей. Но это была очень очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование«, — говорится в заявлении.

Атака России «Орешником» 24 мая — что известно

Напомним, в ночь на 24 мая армия РФ атаковала Белоцерковский район баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», известной как «Орешник» («Кедр»). Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр.

В Сети появилось видео местных жителей, которое зафиксировало падение шести боевых блоков с суббоеприпасами в одном из районов города. Эта ракета способна разгоняться до скорости более 12 300 км/ч, поэтому ее крайне трудно сбить, хотя новейшие комплексы ПРО способны противодействовать такому оружию. По факту удара Киевская областная прокуратура начала производство.

