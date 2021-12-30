Как варить холодец, чтобы был вкусным: основные правила / Instagram

Как варить холодец к празднику, чтобы получилось невероятно вкусно

Как варить холодец к празднику, чтобы получилось невероятно вкусно

Трудно представить праздничный стол без любимого блюда многих украинцев — холодца. Готовить его начинают в канун Нового года. ТСН.ua рассказывает, как варить холодец, чтобы получилось невероятно вкусно и полезно.

Правило 1: мясо

Чтобы сварить вкусный холодец, подойдет любое мясо: свинина, говядина, птица, баранина, дичь. Лучше в холодец добавлять те части мяса, которые не подходят для приготовления других блюд: мозговые кости, говяжьи и свиные ножки, свиные уши, хвосты или головы. Также можно использовать на студне куриные ножки, головы, шеи, крылья, кости, жилы или хрящи. Размер кусков на конечный результат не влияет, но рекомендуется разрезать большие куски мяса на меньшие. На холодец можно использовать замороженное мясо. На вкус блюда это не будет влиять. Но обязательно нужно полностью разморозить его перед тем, как варить холодец. Лучше всего застывает холодец из свинины, но он часто очень мутный.

Правило 2: коллаген

Как варить холодец: подготовка мяса / pixabay.com

Коллаген – особый вид плотного белка, входящего в состав хрящей, сухожилий и соединительных тканей. Именно его считают самой главной составной частью студня.

Коллаген становится более плотным с возрастом животного. Поэтому для вкусного студня на новогодний стол лучше брать курятину или говядиной. Холодец не выйдет из мяса цыпленка или телятины. Во время приготовления коллаген разрушается и превращается в желатин. Поэтому, если вы не знаете, что делать, если холодец не застыл, можете взять один пакетик обычного магазинного желатина, изготавливаемого именно из соединительных тканей. Коллаген долго и тяжело разрушается. Как варить холодец, чтобы он получился вкусным и хорошо застыл? Делать это нужно на маленьком огне и достаточно долго.

Правило 3: правильная подготовка

Мясо и кости нужно тщательно промыть. Обязательно поставьте все ингредиенты для студня в холодную подсоленную воду на 3 часа (а лучше на целый день). За этот период следует несколько раз сменить воду. Излишки жира, особенно из свинины, лучше срезать полностью. Именно жир не дает студню правильно застыть. Чтобы из больших кусков мяса лучше получался коллаген, их лучше разрезать пополам. Кости разрубать не следует, чтобы в холодец не попали острые мелкие части.

Правило 4: посуда и вода для вкусного студня

Как сварить вкусный холодец: посуда имеет значение / pixabay.com

Считается, что лучше всего варить холодец в большой чугунной кастрюле с толстым дном. Но можно использовать любое. Профессиональные повара рекомендуют варить бульон на холодец в узкой и высокой посуде. Если у вас нет большой кастрюли и вы не знаете, как сварить холодец, чтобы хватило всем в новогоднюю ночь, возьмите несколько средних сосудов. В конце извлеките из бульона кости и все лишнее и перелейте в одну кастрюлю. Как варить холодец, чтобы было вкусно? Воду сразу заливайте всю. Если вы будете прибавлять в процессе приготовления, это испортит весь вкус блюда. Идеальным соотношением воды и мяса для приготовления студня считается 3:1. То есть, нужно взять три литра воды на 1 килограмм мяса. Обратите внимание, что она должна на два пальца закрывать мясо.

Правило 5: как варить холодец

Основное правило, как варить вкусный холодец: мясо нужно сначала залить холодной водой, а затем на сильном огне довести до кипения. Когда начинает подниматься пена, ее следует снимать ложкой с дырочками. Как варить холодец, чтобы он был прозрачным? Это зависит именно от того, насколько тщательно вы соберете пену. Как варить холодец, чтобы был прозрачным? После того как вода закипела, первую воду нужно слить, а мясо промыть под проточной водой. Когда солить холодец? Сначала нужно залить мясо снова водой и довести до кипения. Снять пену. Добавить в бульон 1 чайную ложку соли. Остальную соль добавляют уже в конце варки. Сколько часов варить холодец, чтобы он был прозрачным и вкусным? Оставьте мясо готовиться на небольшом огне на 8-12 часов. Это оптимальное время для этого блюда. Если мясо легко снять с кости, значит, оно уже готово.

Правило 6: подбирайте правильные овощи для студня

Лучше брать луковицу в шелухе, так вкус готового студня будет насыщенным, а цвет золотистым. Перед добавлением обязательно поджарьте морковку на сухой сковороде (лучше брать без антипригарного покрытия). Для студня идеально подходят веточки сельдерея и петрушки. Лучше всего добавлять овощи в бульон за 2-3 часа до полной готовности, чтобы аромат был насыщен. В самом конце варки не забудьте добавить специи (чеснок, лавровый лист, соли, смесь перцев). Обратите внимание, что горячий бульон должен быть соленее холодного блюда.

Правило 7: как варить бульон, чтобы холодец был идеальным

Как сварить идеальный холодец / goodfon.ru

Огонь следует выключать, когда мясо уже хорошо отделяется от костей. Кастрюля должна слегка остыть. А затем вытащить овощи и мясо с помощью шумовки. Используя сито, бульон выливается в чистый сосуд. Что делать, если бульон получился слишком мутным? Чтобы холодец был прозрачным, его можно осветить белком куриного яйца. Белок нужно взбить в пену и добавить в кипящий бульон, когда мясо и овощи уже вытащили из него. Прокипятите несколько минут и перелейте через сито. Чтобы убрать лишний жир, можно использовать бумажную салфетку или кухонное бумажное полотенце. Еще один вариант – дать бульону остыть, а потом просто собрать жир ложкой. Все корнеплоды и овощи после варки выбрасываются. Мясо лучше перебирать руками, только так вы почувствуете мелкие косточки.

Правило 8: как украсить холодец

Прежде всего, обратите внимание, что застывает холодец не менее 5-6 часов. Готовому блюду нужно дать охладиться при комнатной температуре и только потом убрать в холодильник. Для оформления студня часто используют листики зеленые (петрушка, укроп), половинки вареного яйца или кружочки свежей моркови.

Хранить готовый холодец в холодильнике можно не больше 5 дней. Если он не застыл, нужно снова разогреть холодец и добавить к нему желатин.