Как варить холодец к празднику, чтобы получилось невероятно вкусно

Трудно представить праздничный стол без любимого блюда многих украинцев — холодца. Готовить его начинают в канун Нового года. ТСН.ua рассказывает, как варить холодец, чтобы получилось невероятно вкусно и полезно.
Правило 1: мясо
- Чтобы сварить вкусный холодец, подойдет любое мясо: свинина, говядина, птица, баранина, дичь.
- Лучше в холодец добавлять те части мяса, которые не подходят для приготовления других блюд: мозговые кости, говяжьи и свиные ножки, свиные уши, хвосты или головы. Также можно использовать на студне куриные ножки, головы, шеи, крылья, кости, жилы или хрящи.
- Размер кусков на конечный результат не влияет, но рекомендуется разрезать большие куски мяса на меньшие.
- На холодец можно использовать замороженное мясо. На вкус блюда это не будет влиять. Но обязательно нужно полностью разморозить его перед тем, как варить холодец.
- Лучше всего застывает холодец из свинины, но он часто очень мутный.
Правило 2: коллаген
Коллаген – особый вид плотного белка, входящего в состав хрящей, сухожилий и соединительных тканей. Именно его считают самой главной составной частью студня.
- Коллаген становится более плотным с возрастом животного. Поэтому для вкусного студня на новогодний стол лучше брать курятину или говядиной. Холодец не выйдет из мяса цыпленка или телятины.
- Во время приготовления коллаген разрушается и превращается в желатин. Поэтому, если вы не знаете, что делать, если холодец не застыл, можете взять один пакетик обычного магазинного желатина, изготавливаемого именно из соединительных тканей.
- Коллаген долго и тяжело разрушается. Как варить холодец, чтобы он получился вкусным и хорошо застыл? Делать это нужно на маленьком огне и достаточно долго.
Правило 3: правильная подготовка
- Мясо и кости нужно тщательно промыть. Обязательно поставьте все ингредиенты для студня в холодную подсоленную воду на 3 часа (а лучше на целый день). За этот период следует несколько раз сменить воду.
- Излишки жира, особенно из свинины, лучше срезать полностью. Именно жир не дает студню правильно застыть.
- Чтобы из больших кусков мяса лучше получался коллаген, их лучше разрезать пополам.
- Кости разрубать не следует, чтобы в холодец не попали острые мелкие части.
Правило 4: посуда и вода для вкусного студня
- Считается, что лучше всего варить холодец в большой чугунной кастрюле с толстым дном. Но можно использовать любое.
- Профессиональные повара рекомендуют варить бульон на холодец в узкой и высокой посуде.
- Если у вас нет большой кастрюли и вы не знаете, как сварить холодец, чтобы хватило всем в новогоднюю ночь, возьмите несколько средних сосудов. В конце извлеките из бульона кости и все лишнее и перелейте в одну кастрюлю.
- Как варить холодец, чтобы было вкусно? Воду сразу заливайте всю. Если вы будете прибавлять в процессе приготовления, это испортит весь вкус блюда.
- Идеальным соотношением воды и мяса для приготовления студня считается 3:1. То есть, нужно взять три литра воды на 1 килограмм мяса.
- Обратите внимание, что она должна на два пальца закрывать мясо.
Правило 5: как варить холодец
- Основное правило, как варить вкусный холодец: мясо нужно сначала залить холодной водой, а затем на сильном огне довести до кипения.
- Когда начинает подниматься пена, ее следует снимать ложкой с дырочками. Как варить холодец, чтобы он был прозрачным? Это зависит именно от того, насколько тщательно вы соберете пену.
- Как варить холодец, чтобы был прозрачным? После того как вода закипела, первую воду нужно слить, а мясо промыть под проточной водой.
- Когда солить холодец? Сначала нужно залить мясо снова водой и довести до кипения. Снять пену. Добавить в бульон 1 чайную ложку соли.
- Остальную соль добавляют уже в конце варки.
- Сколько часов варить холодец, чтобы он был прозрачным и вкусным? Оставьте мясо готовиться на небольшом огне на 8-12 часов. Это оптимальное время для этого блюда.
- Если мясо легко снять с кости, значит, оно уже готово.
Правило 6: подбирайте правильные овощи для студня
- Лучше брать луковицу в шелухе, так вкус готового студня будет насыщенным, а цвет золотистым.
- Перед добавлением обязательно поджарьте морковку на сухой сковороде (лучше брать без антипригарного покрытия).
- Для студня идеально подходят веточки сельдерея и петрушки.
- Лучше всего добавлять овощи в бульон за 2-3 часа до полной готовности, чтобы аромат был насыщен.
- В самом конце варки не забудьте добавить специи (чеснок, лавровый лист, соли, смесь перцев).
- Обратите внимание, что горячий бульон должен быть соленее холодного блюда.
Правило 7: как варить бульон, чтобы холодец был идеальным
- Огонь следует выключать, когда мясо уже хорошо отделяется от костей. Кастрюля должна слегка остыть. А затем вытащить овощи и мясо с помощью шумовки.
- Используя сито, бульон выливается в чистый сосуд.
- Что делать, если бульон получился слишком мутным? Чтобы холодец был прозрачным, его можно осветить белком куриного яйца. Белок нужно взбить в пену и добавить в кипящий бульон, когда мясо и овощи уже вытащили из него. Прокипятите несколько минут и перелейте через сито.
- Чтобы убрать лишний жир, можно использовать бумажную салфетку или кухонное бумажное полотенце. Еще один вариант – дать бульону остыть, а потом просто собрать жир ложкой.
- Все корнеплоды и овощи после варки выбрасываются.
- Мясо лучше перебирать руками, только так вы почувствуете мелкие косточки.
Правило 8: как украсить холодец
Прежде всего, обратите внимание, что застывает холодец не менее 5-6 часов. Готовому блюду нужно дать охладиться при комнатной температуре и только потом убрать в холодильник. Для оформления студня часто используют листики зеленые (петрушка, укроп), половинки вареного яйца или кружочки свежей моркови.
Хранить готовый холодец в холодильнике можно не больше 5 дней. Если он не застыл, нужно снова разогреть холодец и добавить к нему желатин.