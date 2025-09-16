Секс мужчины со школьницей на Закарпатье назвали "местной традицией": шокирующие подробности

На Закарпатье судили мужчину из-за секса со школьницей / © pixabay.com

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину из-за секса со школьницей.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

Что известно о преступлении

По данным суда, девушке еще не исполнилось 16 лет, а потому ее мать обратилась в полицию, поскольку взрослый занимался с ее дочерью сексом.

Следствие также установило, что 5 мая 2024 года в одном из сел Береговского района Закарпатской области мужчина возле реки Боржава занялся сексом со школьницей.

Что рассказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал. Он отметил, что познакомился с девушкой в феврале 2024 года. В мае они встретились.

«После встречи они поехали к нему домой, а потом пошли в магазин. Во время того как они стояли с молодежью в селе, ему позвонил друг и сообщил, что его разыскивает полиция. Тогда, они с потерпевшей решили убежать к реке Боржавы. Там, они общались, обнимались и состоялся половой акт. При этом, обвиняемый отметил, что к половому акту он не принуждал потерпевшую, это происходило с ее согласия. Через некоторое время они с потерпевшей вернулись в село где уже их ожидали сотрудники полиции», — говорится в объяснении подсудимого.

Также он добавил, что не знал о возрасте девушки и они с ней находятся в хороших отношениях.

Потерпевшая оправдывала мужчину

Потерпевшая заявила, что мужчина сначала познакомил ее со своей семьей. Затем они пошли гулять и занялись сексом.

«Отметила, что никаких насильственных действий со стороны обвиняемого до совершения полового акта не было, это произошло по ее добровольному согласию», — говорится в материалах суда.

Сестра подозреваемого заявила о «местной традиции»

Сестра подозреваемого рассказала, что он действительно привел домой потерпевшую и познакомил ее с родней. Затем пара пошла гулять.

Женщина отметила, «что у них есть традиция молодые люди, которые любят друг друга, прячутся от родителей, а когда наступает соответствующий возраст, то они идут в ЗАГС».

Приговор суда

Суд также установил, что подозреваемый «характеризуется положительно, вежливый, уравновешенный, доброжелательный к односельчанам, помогает родителям, трудолюбивый». Девушка и ее родители просили строго не наказывать подсудимого.

Суд признал жителя Закарпатья виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины и приговорил его к 1 году испытательного срока.