Секс-насилие и издевательство над девушками на "пьяных" вечеринках: молодым людям вручили повестки

По информации СМИ, скандальные блоггеры родом из Ивано-Франковской области.
Двум молодым людям, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым — выдали повестки в военкомат.
Об этом сообщил источник в Нацполиции.
Напомним, накануне в Сети появились видео, на которых группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие. Видео показывали на хладнокровиях и собирали за это донаты.
На видео сразу отреагировали правоохранители. 1 февраля в Киеве полция провела обыски у организаторов так называемых "пьяных вечеринок". К настоящему времени полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе государства.
Известно, что скандальные блоггеры родом из Ивано-Франковской области они якобы недавно переехали в столицу.
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