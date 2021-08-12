Секс-оргия в ночном клубе в Кирилловке: в полиции и самом заведении отреагировали на скандал

Секс-оргия в ночном клубе в Кирилловке: в полиции и самом заведении отреагировали на скандал

Полиция решает вопрос о внесении в ЕРДР материалов по статье хулиганство, а в заведении назвали произошедшее "незабываемым вечером".

Один из ночных клубов в курортной Кирилловке Запорожской области попал в скандал. Посетители так увлеклись участием в конкурсе "Самый сексуальный танец" и соревнования за главный приз — бутылку водки, устроили настоящую секс-оргию с раздеванием и имитацией полового акта.

В Нацполиции Запорожской области отреагировали на секс-скандал.

"12 августа во время мониторинга Интернет ресурсов и социальных сетей на нескольких сайтах и на одной из страниц в Instagram было обнаружено видео и публикации о том, что в одном из развлекательных заведений в поселка Кирилловка проведен конкурс, во время которого посетители раздевались и имитировали половой акт. По состоянию на 12 августа в полицию заявлений и сообщений по этому поводу не поступало. Между тем, обнародование видео вызвало неоднозначную реакцию у общественности. 12 августа информацию по этому поводу внесено в Единый учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и другие события ", — сообщили в пресс- службе Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что правоохранители пообщались с владельцами развлекательного заведения и ведущим по поводу корректного поведения посетителей в заведении, недопустимости нарушения норм морали и этики.

По данному факту решается вопрос о внесении материалов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В самом же развлекательном заведении в поведении своих посетителей не усмотрели ничего криминального.

"Пока нас обсуждают, мы делаем настоящий незабываемый вечер. Неудобно рассказать, но приятно вспомнить", — написали на странице клуба в соцсети.

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