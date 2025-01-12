Секс после ампутации: как ветеранам после тяжелых ранений вернуться к половой жизни

По словам экспертов, даже если речь идет о полной дисфункции или отсутствии гениталий, раненый человек все равно может получить оргазм с удовольствием.

Западные СМИ подняли важную тему реабилитации раненых украинских военных, в том числе с ампутациями, к мирной жизни. Внимание обратили на щекотливую тему секса – как военные с ампутациями занимаются любовью и есть ли в Украине сексуальная реабилитация для людей, потерявших конечности.

Об этом говорится в статье CNN.

Журналисты пообщались с 35-летней медыкой Татьяной Цымбалюк, которая на фронте потеряла ногу. Когда женщина пришла к сознанию в больничной палате, ее ждал ее парень с букетом цветов. Он сделал ей предложение, но оно отказалось. После тяжелого ранения ей ампутировали ногу и она боялась, что станет обузой. Женщине понадобилось много времени, чтобы восстановить уверенность в себе.

"Я поняла, что к ампутации была более привлекательна. Я не была уверена, что смогу исполнить свою семейную роль как женщина", – признается Татьяна.

Цымбалюк говорит, что она была одной из первых украинских военнослужащих, оставшихся без конечностей после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Ее парень не сдавался и снова сделал предложение. Отмечается, что после ампутации Татьяна прошла длительную реабилитацию и в прошлом году родила ребенка.

За почти три года полномасштабной войны около 370 тысяч украинских военных получили ранения. Тысячи из них потеряли одну или несколько конечностей.

Украинские власти не предоставляют официальные данные по ампутациям, но государственная программа выдала протезы почти 20 000 человек в течение 2023 года и первой половины 2024 года, а многим другим помогли частные программы в Украине и за рубежом.

За последние два года в Украине внедрены протоколы физической и, в определенной степени, психологической реабилитации пострадавших в конфликте. Но сексуальная реабилитация для людей, лишившихся конечностей или получивших другие серьезные травмы, в большинстве своем игнорируется.

CNN считает, что тема секса в Украине табуирована и для многих остается неудобной.

"В нашей культуре нет привычки говорить о сексе. Не все люди даже могут спокойно произнести это слово. Рассказывать о своих сексуальных проблемах незнакомому человеку или даже партнеру вообще не принято", – рассказала военный психолог и один из немногих сексологов, работающих с военными, Анна Ревунец.

Она признала, что мужчины или женщины, потерявшие конечности из-за войны, редко обращаются за помощью по поводу такой щекотливой темы.

"Если я спрашиваю ветеранов о сексуальных проблемах, они обычно отвечают, что все хорошо. Лишь некоторые из них через некоторое время, когда начнут мне доверять, могут говорить о своих проблемах", – говорит военная психологиня.

По ее словам, на официальном государственном уровне нет протоколов или рекомендаций по сексуальной реабилитации и даже упоминания об этом.

"Это важно, потому что врач обязан работать согласно протоколу. Половая реабилитация нигде не прописана, поэтому врач может проявить инициативу только по желанию. Но большинство врачей не готовы об этом говорить", – говорит Ревунец.

Военные признавались психологам, что для многих сам секс поменялся. К примеру, после ранения некоторые респонденты начали готовиться или планировать половые отношения из-за физических изменений.

Один из ветеранов, у которых были длительные отношения, сказал о врачах, которые его лечили: "Мне сказали заниматься сексом, но никто не сказал, как. Если говорить о технической части, то она очень важна". Он сказал исследователям, что без официальных ресурсов мужчинам приходится передавать информацию "из уст в уста".

"Почему-то в украинском обществе считается, что хорошая жена должна сама заботиться о муже, даже если есть возможность получить помощь. Женщина становится опекуном. О каком сексе тогда может идти речь?" – говорит руководитель сексуально-просветительской программы сети реабилитационных центров Recovery Ольга Сердюк, говоря о том, как давление постоянного ухода может уменьшить способность пары искать пути сексуальной реализации.

"Даже если мы говорим о полной дисфункции или отсутствии гениталий, человек (который был ранен) все равно может получить оргазм с удовольствием. Надо работать со своими фантазиями, изучать свое тело. Людям нужно научиться воспринимать себя по-новому, верить в свою целостность, свое тело", – подытожила Сердюк.

Ранее ветеран войны и главный герой реалитишоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал о своем интимном опыте после ампутаций ног.

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