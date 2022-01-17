Секс предоставляли 12 женщин: в Днепре полицейские накрыли бордель (фото)

Час интима желающим стоил минимум 1200 гривен.

В Днепре стражи порядка накрыли бордель. Сексуальные услуги в нем оказывали 12 женщин. Один час желающим стоил минимум 1200 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как выяснилось, незаконную деятельность организовал 42-летний гражданин. Для борделя он арендовал помещение, где женщины оказывали мужчинам услуги интимного характера.

Кроме него в преступную схему были вовлечены еще четыре сотрудницы и один сообщник. Они работали администраторами, размещали в Интернете рекламу и занимались бухгалтерией.

Сами же услуги оказывали 12 женщин. Час интима желающим стоил минимум 1200 гривен. В то же время большую часть прибыли забирал себе организатор.

Во время обысков у него изъяли и направили на экспертизу 220 тысяч гривен, рекламные визитки, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.

"Мужчина также хранил по месту жительства четыре пакета с веществом, похожим на марихуану. За совершение четырех уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 303, и двух уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 УК Украины, три члена организованной преступной группы задержаны. Им вручили сообщение о подозрении. Организатору группы и одной из сообщниц судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще одна женщина будет находиться под круглосуточным домашним арестом", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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